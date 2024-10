Mannheim – Peter Hofmann wurde für sein Lebenswerk mit dem SportAward Rhein-Neckar ausgezeichnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußballer Max Moerstedt gewann beim SportAward Rhein-Neckar 2024 in der Rubrik „Top Talent“. Der Angreifer der TSG Hoffenheim wurde für seine Leistungen als Jugendspieler am Montagabend mit dem SportAward Rhein-Neckar in der entsprechenden Kategorie ausgezeichnet. „Das ist eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr, vor einem so tollen ... Mehr lesen »