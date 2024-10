Mannheim – Olympiasieger räumen Awards ab: SportAward-Gala begeisterte Publikum! Vereinsvorsitzender OB Eckart Würzner beeindruckt von “herausragende sportliche Erfolge”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Sportregion Rhein-Neckar, Frank Schlageter) – Prof. Dr. Eckart Würzner, Vorsitzender des Sportregion Rhein-Neckar e.V.: „Wir haben bei der 8. Auflage des SportAward Rhein-Neckar die herausragenden sportlichen Erfolge der Region feiern dürfen. Hinter uns liegt ein grandioses Sportjahr mit dem Höhepunkt – den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Die Sportlerinnen und Sportler haben in ihren Disziplinen herausragende Leistungen gezeigt und es war eine Freude zu sehen, wie breit die Region Rhein-Neckar in Sachen Spitzensport aufgestellt ist.“

„Die Vereinsarbeit bleibt ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Gesellschaft – ich würde sagen, heute wichtiger denn je. Sie bieten unseren Kindern und Jugendlichen ein zweites Zuhause. Sie schaffen Räume, in denen sie sich entfalten können und wichtige soziale Kompetenzen erwerben. Sie stehen für Integration und Inklusion und leisten Großes. So zeichnen wir heute beim TOP Vorbild Verein einen Verein aus, der hervorragende Arbeit für die Inklusion leistet. Den Judo-Sportverein Speyer.“

