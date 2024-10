Mannheim – Olympia-Siegerin im Kugelstoßen Yemisi Ogunleye gewann den SportAward Rhein-Neckar

Maikammer / Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug der gleiche Täter, wie bereits in der Nacht zuvor, erneut in Maikammer zu. In einer Vinothek wurde die Eingangstür aufgehebelt. An einer Konditorei wurde eine Glasschiebetür eingeschlagen. In beiden Objekten wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hinweise ... Mehr lesen »