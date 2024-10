Mannheim – Fußballer Max Moerstedt gewann beim SportAward Rhein-Neckar 2024 in der Rubrik „Top Talent“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußballer Max Moerstedt gewann beim SportAward Rhein-Neckar 2024 in der Rubrik „Top Talent“.

Der Angreifer der TSG Hoffenheim wurde für seine Leistungen als Jugendspieler am Montagabend mit dem SportAward Rhein-Neckar in der entsprechenden Kategorie ausgezeichnet.

„Das ist eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr, vor einem so tollen Publikum geehrt zu werden“, sagte Moerstedt, nachdem er auf der Bühne im Mannheimer Rosengarten die Trophäe in der Rubrik „Top Talent“ entgegengenommen hatte.

Moerstedt war gemeinsam mit Sportkletterer Yannick Nagel sowie Hannah Vester (Rhythmische Sportgymnastik) nominiert.

Die Wahl der Fachjury fiel schließlich auf den deutschen U19-Nationalspieler, der mit den A-Junioren von der TSG Hoffenheim im Mai 2024 zunächst den DFB-Pokal sowie wenige Tage später die Deutsche Meisterschaft gewann und in beiden Spielen getroffen hatte.

Text Michael Sonnick

Foto : Der Fußballer Max Moerstedt gewann beim SportAward Rhein-Neckar 2024 in der Rubrik „Top Talent“ (Foto Michael Sonnick)