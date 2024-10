Ludwigshafen – Geführte Wanderung der BUND Kreisgruppe Ludwigshafen zu den Vulkanschloten über Forst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Geführte Wanderung der Kreisgruppe Ludwigshafen zu den Vulkanschloten über Forst

Am 27.10.2024 treffen wir uns um 10:00 Uhr am Hauptbahnhof in Ludwigshafen und bilden Fahrgemeinschaften zum Forster Wanderparkplatz Im Naturschutzgebiet.

Ingrid Frühauf führt uns von dort zu Vulkanschloten, einer Aussichtsplattform und einem kleinen See.

Die naturkundlich/geologische Wanderung wird etwa 2,5-3 Stunden dauern. Es bieten sich Möglichkeiten zur Einkehr.

Bitte wenn möglich ein Fernglas mitnehmen und an festes Schuhwerk denken.

Bei Regen findet der Ausflug nicht statt, da der Weg mit Basaltsteinen dann sehr rutschig wird.

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an unter ludwigshafen@bund-rlp.de

QUelle – BUND Kreisgruppe Ludwigshafen https://ludwigshafen.bund-rlp.de/