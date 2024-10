Heidelberg – ERSTMELDUNG – Unfall mit verletzter Person auf der B3

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Handwerkskammer Mannheim) – „Im Handwerk soll jeder seinen Platz finden können“, sagt Alexander Dirks. Für den Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Mannheim ist der Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen oder Teilleistungsstörungen eine logische Maßnahme zur Gleichbehandlung. „Sowohl in der Handwerksordnung als auch in der Meisterprüfungsverfahrensordnung wird geregelt, dass bei ... Mehr lesen »