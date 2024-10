Frankenthal – Gemeindeschwestern plus – Infostand auf dem Wochenmarkt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit einem Jahr bieten die beiden „Gemeindeschwestern plus” in Frankenthal und den Vororten Beratung, unter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Menschen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken,

dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Am Dienstag, 29. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, stellen Maria Bachmann und Gülsah Davarci sich und ihr Angebot wieder an einem Infostand auf dem Frankenthaler Wochenmarkt vor. Die beiden Fachkräfte sind in der Speyerer Straße, in Höhe von „Fielmann“ zu finden.

Am Stand nebenan wird an diesem Tag das Haus der Diakonie Frankenthal seine Arbeit vorstellen. Ein weiterer Infostand der „Gemeindeschwestern plus” auf dem Wochenmarkt, der letzte 2024, ist an gleicher Stelle am Freitag, 15. November, von 9 bis 11 Uhr geplant. Die Termine sind auch im städtischen Veranstaltungskalender zu finden unter www.frankenthal.de/events.

Kontakt

Maria Bachmann ist unter 06233 89 441 bzw. maria.bachmann@frankenthal.de und Gülsah Davarci unter 06233 89 950 bzw. guelsah.davarci@frankenthal.de zu erreichen. Sollten die beiden unterwegs sein, werden Anrufer gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Die beiden Fachkräfte sind für das Stadtgebiet Frankenthal und die Vororte im Einsatz. Ihr Büro haben sie in der Westlichen Ringstraße 27 (im Gebäude der Commerzbank). Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/soziales.

Quelle Stadt Frankenthal