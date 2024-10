Edenkoben ebnet Weg für Umrüstung der Heizungsanlage in Paul-Gillet-Realschule plus

Edenkoben / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Südliche Weinstraße) – Bislang werden die Unterrichts- sowie die Verwaltungsräume der Paul-Gillet-Realschule plus in der Luitpoldstraße in Edenkoben noch über zwei Erdgaskessel beheizt. Doch die Kessel weisen Mängel auf, weshalb ihre Funktionalität kurz- bis mittelfristig eingeschränkt wird. Aus diesem Grund hat der Landkreis Südliche Weinstraße als Schulträger das Institut für Innovation, Transfer und Beratung ITB gGmbH aus Bingen am Rhein damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur Heizungserneuerung durchzuführen. Das Ergebnis: Es wird empfohlen, insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen, eine Kombination aus einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe und einem Brennwertkessel für die Spitzenlasten zu installieren, die die Wärmepumpe aufgrund der baulichen Beschaffenheit der Gebäude nicht alleine bedienen könnte. Für diese geplante Umrüstung der Heizungsanlage im Jahr 2026 muss ein Fachplanungsbüro beauftragt werden. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt, dass die Abteilung „Bauen und Umwelt“ der Kreisverwaltung ein Vergabeverfahren einleiten und dem wirtschaftlichsten Bietenden den Zuschlag erteilen soll.

„Eine moderne Heizungsanlage sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Wärmeversorgung, was – neben weiteren Faktoren – für ein gutes Lern- und Arbeitsumfeld in einer Schule in den kalten Monaten unabdingbar ist“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Des Weiteren sei eine neue Anlage energieeffizienter; der Landkreis leiste damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Kosten für die Planung belaufen sich auf schätzungsweise rund 61.000 Euro.