Annweiler – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Rinntal

Annweiler / Rinnthal / südliche Weinstraße / B 48 (ots) Am 21.10.24, gegen 17 Uhr, befuhr ein 37-jähriger, mit seinem Audi A 6, die B 48 von Johanniskreuz in Richtung Rinnthal. In einer Linkskurve kam er, aus noch ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden, 33-jährigen, Tesla Fahrer.

Dem Tesla Fahrer gelang es zwar noch ein Stück auf den rechten Grünstreifen auszuweichen, jedoch wurde die Fahrerseite erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 19.000 EUR geschätzt.

