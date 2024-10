Wiesloch – L594 – Unfall im Baustellenbereich – Knapp 55.000 Euro Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag fuhr ein 40-jähriger Skoda-Fahrer vor einer 23-jährigen BMW-Fahrerin entlang der L 594 in Richtung Wiesloch/Frauenweiler. Beide Verkehrsteilnehmer mussten gegen 08:15 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Baustellenampel halten. Ersten Ermittlungen zur Folge erkannte eine 48-jährige Autofahrerin die beiden vor ihr haltenden Autos zu spät, sodass sie ihren Mercedes-Benz nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und der BMW-Fahrerin ins Heck fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf den davorstehenden Skoda geschoben. Durch die Kollision der drei Autos blieb die Unfallverursacherin unverletzt. Auch die 6-jährige Mitfahrerin des Skoda-Fahrers blieb unverletzt, während der Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Die 23-jährige BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt, von Rettungskräften medizinisch behandelt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Benz und der BMW wurden so stark beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Skoda blieb weiterhin fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich auf 55.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Abschleppmaßnahmen und die Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es dabei nicht. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail