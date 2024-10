Speyer – Abschlusskonzert der KathedralKlänge 2024 – Bruckner für Orgel Donnerstag, 31. Oktober im Dom zu Speyer – 3. SINFONIE D-MOLL

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum krönenden Abschluss der Konzertreihe sind die KathedralKlänge wieder im Speyerer Dom zu Gast. Mit dem Konzert am 31. Oktober werden alle neun Sinfonien von Anton Bruckner an den rheinland-pfälzischen Domen als Orgeltranskriptionen erklungen sein. Der Freiburger Domorganist und Musikhochschulprofessor Matthias Maierhofer spielt die 3. Sinfonie d-Moll. Dem Konzert geht ab 18.45 Uhr das „Präludium“ voraus: Im Gespräch mit dem Organisten führt es in den Orgelabend ein. Bruckner widmete seine 3. Sinfonie Richard Wagner. Die Uraufführung 1877 enthielt noch mehrere musikalische Zitate aus dessen Werken, fand aber keine Zustimmung bei Kritik und Publikum. Bruckner überarbeitete das Werk gründlich und die Fassung von 1889/90 erlangte dann endlich ihren verdienten und weltweiten Erfolg. Sie liegt auch der Orgeltranskription von Eberhard Klotz zugrunde.

Matthias Maierhofer ist Professor für Orgel an der Musikhochschule und Domorganist am Münster ‚Unserer Lieben Frau‘ in Freiburg. Als künstlerischer Leiter der Freiburger Münsterorgelkonzerte verantwortet er eine der führenden internationalen Orgelkonzertreihen.

Eine rege Konzerttätigkeit führte ihn an viele wichtige Konzertorte und zu bedeutenden Festivals in Europa, den USA, Russland, Japan und Südkorea. Der 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten Anton Bruckner war Anlass, die Kultursommer-Reihe „KathedralKlänge“ in Kooperation mit den vier Domen des Landes wieder aufzunehmen und zwischen Mai und Oktober seine neun Sinfonien in Bearbeitungen für die Orgel ganz neu erlebbar zu machen: aufgeführt von namhaften internationalen Organistinnen und Organisten. In Worms waren die St. Florianer Sängerknaben zu Gast, ein Knabenchor, dem Bruckner selbst angehörte. Mit dem Blick nach Österreich sind die Konzerte gleichzeitig ein Beitrag zum Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2024 „Kompass Europa: Sterne des Südens“.

Do, 31.10. 19.30 UHR | DOM ZU SPEYER

3. Sinfonie d-Moll * Matthias Maierhofer, Freiburg

18.45 Uhr Präludium: einführendes Gespräch mit dem Organisten

Tickets 15,- € (erm. 5,- €)

u.a. bei Dom-Info, Tourist-Information, reservix.de & Abendkasse

Tickets & weitere Infos: www.kathedralklaenge.de