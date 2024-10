Schifferstadt – Veranstaltungen „Gegen das Vergessen“

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Veranstaltungsreihe startet am 9.11. um 14 Uhr mit der jährlichen

Stolpersteinputzaktion.

Mit dem Putzen der Stolpersteine wird an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht, die an

diesen Orten ihren letzten frei gewählten Wohnort oder Arbeitsplatz hatten. Alle sind

herzlich eingeladen, beim Säubern der Steine an die Menschen und ihre Schicksale zu

erinnern.

Diejenigen, die sich dieser Aktion als Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz anschließen

möchten, sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist der Vorplatz des Rathauses.

Vom 13. – 29.11. wird im Foyer des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten die

Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ gezeigt. Diese

Ausstellung des Regionalbüros Rheinland-Pfalz / Saarland der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt

die Gefahren auf, die vom Rechtsextremismus für Demokratie und Menschenwürde

ausgehen. Sie stellt die Grundlagen für rechtsextremes Verhalten und Einstellungen dar und

zeigt, welche Formen rechtsextreme Weltbilder und Argumentationsweisen annehmen

können.

Die Ausstellung stellt sich den Fragen: Warum eigentlich Demokratie? Warum ist

Rechtsextremismus so gefährlich? Welches Weltbild steckt hinter der rechtsextremen

Ideologie? Was ist die Taktik rechtsextremer Parteien? Wie sieht die rechtsextreme

Jugendszene aus und was macht sie vermeintlich attraktiv? Welche Aktivitäten der rechten

Szene gibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland? Und wie kann man als Demokrat/in auf

rechtsextremistische Äußerungen und Taten reagieren? Die Ausstellung möchte damit zu

Zivilcourage gegen eine Normalisierung rechter Einstellungen ermuntern.

Zur Vernissage lädt Bürgermeisterin Ilona Volk am 13.11. um 19 Uhr in das Foyer des

Rathauses ein. Viola Pfeiffer, die seit 2023 als Teamerin für das Regionalbüro der Friedrich-

Ebert-Stiftung für Rheinland-Pfalz und das Saarland tätig ist, führt in die Ausstellung ein. Sie

begleitet sonst Schulklassen und andere Interessierte durch die Ausstellung, führt den Peer-

to-Peer- Workshop durch und fungiert als Expertin und Ansprechpartnerin rund um die

Inhalte der Ausstellung. Außerdem ist sie vertraut mit den Themenbereichen der

Demokratieförderung und des Rechtsextremismus. Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen

Sie sich in aller Ruhe die Ausstellung an.

In diesem Jahr zeigt die Stadt Schifferstadt im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der

Generationen und der Veranstaltungen „Gegen das Vergessen“ am 19. November um 18:30

Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6 den Film „Die Schüler der Madame Anne“. Der

Film basiert auf einer wahren Geschichte. Die Lehrerin Anne Gueguen unterrichtet

Geschichte an einem Gymnasium in einem Pariser Vorort. Diese Gegend der Stadt gilt als

sozialer Brennpunkt. Weil ihre Schüler durch scheinbar unüberbrückbare Differenzen

gespalten sind, sie ihnen aber dennoch Respekt und Disziplin vermitteln muss, will die

ambitionierte Madame Anne ihren Schülern zeigen, dass sie keinesfalls ein hoffnungsloser

Haufen ohne Zukunft sind und meldet sie bei einem angesehenen, landesweiten

Wettbewerb an, dessen Thema Kinder und Jugendliche im System der nationalsozialistischen

Konzentrationslager ist. Für die Schülerinnen und Schüler beginnt eine Reise in die

Vergangenheit, die sie schließlich zu einer Gemeinschaft macht.

Ein Konzert mit „Klezmers Techter“ beendet am 29. November um 19 Uhr im Alten Rathaus

OG Marktplatz 1 die Veranstaltungsreihe „Gegen das Vergessen“.

Vor 28 Jahren wurde das Trio KLEZMERS TECHTER von Gabriela Kaufmann gegründet und

bereits zwei Jahre später beim Internationalen Ensemblewettbewerb in PRIVAS (Frankreich)

preisgekrönt. In unzähligen Konzerten – sowohl in kleinen Landsynagogen als auch großen

Konzertsälen (z.B. Alte Oper Frankfurt, Theater am Gasteig München, Jerusalem Saynagoge

in Prag), bei Open- Air- Konzerten (z.B. Rheingau- Musik- Festival, "Fahrende Musiker in

Weingütern" ) und als Gast renommierter Klezmerfestivals und "Tagen der Jüdischen Kultur"

haben sich KLEZMERS TECHTER in die Herzen des Publikums gespielt. Konzerteinladungen

führten das Trio auch über die Grenzen des europäischen Auslands hinaus nach Argentinien

und Israel.

Dort traten KLEZMERS TECHTER auf Einladung des weltberühmten Klezmer- Klarinettisten

GIORA FEIDMAN auf, mit überwältigendem Erfolg: Die Presse schreibt: "Ihre Musik wirkt wie

eine ständige Aufforderung, das Leben zu lieben und zu feiern, trotz aller Widrigkeiten".

Die drei Musikerinnen formen ein Trio, das sich mit seinem Ideenreichtum gegenseitig

immer wieder neu inspiriert. So reicht ihr musikalisches Spektrum von traditionellen

Interpretationen über mit Tango-, impressionistischen und Jazz- Elementen angereicherte

Arrangements bis hin zu freien Improvisationen und eigenen Kompositionen.

KLEZMERS TECHTERS Spiel ist geprägt von großer Lust an der musikalischen Kommunikation

und einer Musizierfreude, die ansteckend wirkt, gepaart mit berührender Innigkeit und

tiefgründiger Energie. Wenn dann noch eine Prise Humor, weiblicher Charme und Virtuosität

dazukommen, werden zwei Stunden Musik zu einem unvergesslichen Hörerlebnis.

Gabriela Kaufmann – Klarinette, Baßklarinette

Almut Schwab – Akkordeon, Flöten, Hackbrett

Nina Hacker – Kontrabass

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt