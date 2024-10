Sandhausen – Stuttgarts Zweite zu Gast am Hardtwald

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Punkt im Gepäck kam die Mannschaft von Sreto Ristic am Samstagabend aus Cottbus zurück, nur drei Tage später steht bereits das nächste Pflichtspiel an: Zuhause geht es für die Schwarz-Weißen gegen den VfB Stuttgart II. Die Partie wird am Dienstag, den 21. Oktober, um 19 Uhr, angepfiffen. Im Interview spricht Cheftrainer Sreto Ristic über das letzte Spiel in Cottbus, die Rolle der Joker sowie die Mannschaft des VfB Stuttgart II. Sreto Ristic über …… die Partie in Cottbus: Der Gegner performte zuhause ganz gut. Wir haben einen Fehler gemacht, hier konnte Cottbus die Konterstärke ausspielen. In der zweiten Halbzeit haben wir mit den Wechseln zu unserem Spiel gefunden und konnten uns ein Chancenplus erspielen. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir Chancen, es war mehr drin. Dennoch ist es gegen einen guten Gegner ein Ergebnis, mit dem wir leben können. … das Personal gegen Stuttgart II: Aktuell fallen neben Jonas Weik (Reha nach Kreuzbandriss) nur Luca Zander (Sprunggelenk) und Niko Rehnen (Reha nach Meniskusverletzung) aus. Ein paar Jungs mussten ein wenig kürzertreten und waren noch nicht ganz frisch – das ist aber ganz normal zwei Tage nach dem Spiel.

… Stuttgart II: Woche für Woche gibt es viele Wechsel bei Stuttgart, dennoch ist es überragend, was die Mannschaft auf den Platz bringt. Wir können uns nur schwer auf die Startelf einstellen – Champions League und Youth League machen das noch schwerer.

… die gute Quote der Einwechselspieler: Jeder ist integriert und weiß, was zu tun ist. Jeder Spieler kennt seinen Platz und will helfen. Es geht nur über die Gemeinschaft, in der es wichtig ist, sich zu unterstützen. Da hat Egoismus keinen Platz. Dass es klappt, macht mich sehr stolz. … der Fokus in der Zeit zwischen den Spielen: Es war ein wahnsinnig intensives Spiel in Cottbus. Wir waren erst spät zurück in Sandhausen, deshalb hat die Regeneration Priorität.

