Rhein-Pfalz-Kreis – vhs Rhein-Pfalz-Kreis feiert 350. PC-Einzelsprechstunde

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Von Anfang an war die Nachfrage groß, nun feiert die PC-Einzelsprechstunde der vhs Rhein-Pfalz-Kreis ein Jubiläum: Anfang Oktober hat in der vhs Schifferstadt die

350. PC-Einzelsprechstunde stattgefunden. Bei einer kleinen Feier wurde Trudel

Jost, die 350. Teilnehmerin der PC-Einzelsprechstunde, von der örtlichen vhs-

Leitung Sabine Sold und der Dozentin Andrea Haalboom mit Blumen und einem

kleinen Geschenk überrascht.

Auf die Frage hin, was ihr an den PC-Einzelsprechstunden am besten gefalle, lobte

Trudel Jost, dass man durch die PC-Einzelsprechstunden spielerisch an die Technik

wie Smartphone, Tablet und Laptop herangeführt werde und individuelle Fragen

klären könne. Die Antworten vermerkte sie stets in ihrem schlauen Büchlein, wie sie

erzählt: „Es macht Mut, selbst auszuprobieren und festzustellen, dass man nichts

kaputt machen kann und mit der Bedienung der Technik immer sicherer wird“, so

Jost. „Es ist mittlerweile so wichtig sich mit seinen eigenen Geräten auszukennen, da

die Technik eine immer größere Rolle im täglichen Leben spielt.“ So möchte sie sich

als nächstes zu den Themen Online-Banking, bargeldloses Zahlen und Reisen online

planen schulen lassen. Auch hierzu werden in der vhs Rhein-Pfalz-Kreis Kurse

angeboten, wofür sie dankbar sei.



An der Dozentin Andrea Haalboom schätzt die 75-jährige Trudel Jost, dass sie sehr

geduldig und einfühlsam und gleichzeitig stets auf dem neuesten technischen Stand

sei: „So eine Dozentin ist nicht schnell zu finden. Ich bekam auch Tipps zu einer

technischen Neuanschaffung, was sehr hilfreich war“, erzählt die ehemalige Lehrerin

Jost.

Die vhs Rhein-Pfalz-Kreis bietet PC-Einzelsprechstunden in der vhs Schifferschaft,

vhs VG Maxdorf, vhs VG Lambsheim-Heßheim und vhs Bobenheim-Roxheim an.

Alle Bürgerinnen und Bürger können insgesamt bis zu drei PC-Einzelsprechstunden

gebührenfrei wahrnehmen. Ein Termin dauert 60 Minuten.

Anmeldungen:

vhs Schifferstadt: Tel.: 06235/44 593 (vormittags), vhs VG Maxdorf: Tel.: 06237/401

140, vhs VG Lambsheim-Heßheim: 06233/3791 323, und vhs Bobenheim-Roxheim:

Tel. 06239/939 1115 sowie online unter www.vhs-rpk.de

Gruppenfoto:

Von links nach rechts: Trudel Jost (Mitte) nahm die 350. PC-Einzelsprechstunde der vhs Rhein-Pfalz-Kreis wahr – und erhielt dafür von Dozentin Andrea Haalboom (links) und der Leiterin der vhs Schifferstadt Sabine Sold ein kleines Geschenk. Foto: vhs RPK

Sprechstunden-Foto:

Dozentin Andrea Haalboom (links) hilft Teilnehmerin Trudel Jost bei allen Fragen rund um ihren PC. Foto: vhs RPK

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis