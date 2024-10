Mannheim – Sport und Spaß in den Herbstferien – Verlängerte Öffnungszeiten und Aktionen im Eissportzentrum Herzogenried und den Mannheimer Hallenbädern

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Samstag, 12. Oktober, läuft die Eislaufsaison 2023/2024 im Eissportzentrum Herzogenried und die Mannheimerinnen und Mannheimer sind wieder gerne auf dem Eis, insbesondere beim Rundlauf über zwei Eishallen, der immer freitags und am Wochenende angeboten wird. Während der kommenden Herbstferien vom 28. Oktober bis zum 3. November bietet das Eissportzentrum nun zusätzliche Angebote und verlängerte Öffnungszeiten an. Beim „Schlägerlauf“ vom 29. bis 31. Oktober (Dienstag bis Donnerstag) jeweils von 10 bis 12 Uhr haben alle Eishockey-Fans Gelegenheit, es den Profis nachzumachen und dem schnellen Kufen Sport zu frönen. Selbst mitzubringen sind die Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeschläger und Puck. Die verlängerten Öffnungszeiten in den Herbstferien sind wie folgt: Am Reformationstag (Donnerstag, 31. Oktober) von 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr sowie 20 bis 22 Uhr; an Allerheiligen (Freitag, 1. November) von 10 bis 13.30 Uhr, von 15.30 bis 18.30 Uhr und von 20 bis 22 Uhr (Rundlauf) sowie zusätzliche öffentliche Läufe von Montag, 28., bis Donnerstag, 31. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Tickets können an der Barkasse, am Kassenautomaten vor Ort oder online unter www.mannheim.de/eislaufen (nur Einzeltickets, ohne Terminbindung) erworben werden. Mit den Online-Tickets können die Warteschlangen an der Kasse umgangen werden. Dort finden sich auch alle Öffnungszeiten.

Verlängerte Öffnungszeiten in den Hallenbädern

Seit Montag, 16. September, läuft die Saison 2024/2025 in den städtischen Hallenbädern. Dort besteht die Möglichkeit, einige Bahnen zu schwimmen oder aktiv an einem der vielen Kurse teilzunehmen. Während der Herbstferien vom 28. Oktober bis zum 3. November bieten die Hallenbädern nun angepasste Öffnungszeiten an. Das Herschel Bad hat an Allerheiligen (Freitag, 1. November), von 9 bis 20 Uhr offen. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten. Das Gartenhallenbad Neckarau ist an Allerheiligen von 9 bis 20 Uhr, die Sauna von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 29., und Donnerstag, 31. Oktober, hat das Bad von 9 bis 22 Uhr offen, am Mittwoch, 30. Oktober, von 9 bis 18 Uhr. Die Saunazeiten bleiben unverändert. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat an Allerheiligen von 8 bis 18 Uhr offen. Am Montag, 28., und Dienstag, 29. Oktober, ist das Bad von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten. Das Hallenbad Vogelstang ist an Allerheiligen geschlossen. Am Mittwoch, 30. Oktober, öffnet das Bad von 8 bis 13 Uhr, ansonsten zu den normalen Öffnungszeiten. Einlassschluss in allen Bädern ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten. Tickets können online unter www.schwimmen-mannheim.de oder an der Kasse vor Ort erworben werden.

Weitere Informationen gibt es beim Eissportzentrum Herzogenried unter der Telefonnummer 0621 301095 bzw. für die Hallenbäder über das Service-Telefon unter 0621 293-4004 sowie per E-Mail an fb52@mannheim.de.