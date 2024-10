Mannheim – Informationen zur Time Warp am Wochenende

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 25. Oktober, und Samstag, 26. Oktober, findet die Time Warp in der Maimarkthalle und im Maimarktclub statt. Die Veranstaltung endet am Samstagmorgen um 9 Uhr und am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Es werden freitags ca. 12.500 und samstags ca. 14.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa erwartet.

Der Veranstalter wird auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen zur Lärmminimierung ergreifen: Ordnungspersonal stellt sicher, dass die Türen im Bereich der Maimarkthalle geschlossen bleiben, damit Lärm nicht ungehindert nach außen dringt. Darüber hinaus werden Kühlcontainer und Schallschutzwände aufgestellt, um die Schallausbreitung in Richtung der Wohnbebauung zu verhindern. Ein sogenanntes kardioides Soundsystem begrenzt zusätzlich die Ausbreitung tieffrequenter Geräusche auf die Dancefloors.

Der Veranstalter hat eine Firma beauftragt, die die Veranstaltung messtechnisch überwacht sowie dafür Sorge zu tragen hat, dass die geltenden Lärmrichtwerte eingehalten werden. So können bei eventuellen Beschwerden sofort die gemessenen Werte herangezogen werden. Falls die Grenzwerte objektiv überschritten werden, wird unverzüglich eine Reduktion der Lärmpegel veranlasst.

Während der Veranstaltung ist unter 0621 / 425 09 85 eine Informations-Hotline eingerichtet. Unter dieser Rufnummer sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veranstalters durchgängig erreichbar. Außerdem sind Einsatzkräfte von Polizei und Versammlungsbehörde tätig, die die Veranstaltung im Hintergrund begleiten.

Darüber hinaus wird allen Veranstaltungsbesuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Quelle: Stadt Mannheim