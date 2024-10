Ludwigshafen – VfSK-Athleten-Bouler auf dem Sprung?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Wochenende geht es für die Athleten-Bouler des Vereins für Sport und Körperpflege Oppau 1900 um den Aufstieg in die Deutsche Pétanque Bundesliga. Nach einer soliden Saison in der höchsten rheinland-pfälzischen Pétanqueliga zogen die Athleten-Bouler in einem spannenden Finale in Wittlich mit dem Titel des Rheinland-Pfalz Meisters das Ticket zur Teilnahme an der Bundesliga-Relegation in Saarbrücken Gersweiler am 26./27. Oktober 2024. 10 Landesmeister aus den deutschen Landesverbänden treffen sich dort, um die 4 Aufsteiger in die Bundesliga 2025 auszuspielen. Und wie immer ist das Programm kein leichtes. Vorsitzender und Teamcoach Jürgen Hatzenbühler: „Es ist für Vereine ein sehr hohes Ziel und auch eine Bereicherung des Images allein schon die Relegation zu erreichen, aber noch größeres Ziel ist dann auch unter den ersten Vier dieses Wochenendes zu sein.“ Die Liste der Teilnehmer liest sich zum Teil wie das Who-is-who der deutschen Vereinselite und viele Teilnehmer sind wie die Athleten-Bouler auch mit einer gewissen Bundesliga-Erfahrung ausgestattet. Neben den Oppauer Athleten-Bouler sind Mannschaften aus Lübeck (Nord), Achern (Baden-Württemberg) und Kreuzberg (Berlin) hier zu nennen. Aber auch die Landesmeister aus den 6 anderen Landesverbänden sind leistungsstark und werden diesen Wettkampf entsprechend hart gestalten.

Für den Landesverband Rheinland-Pfalz heißt es natürlich auch Daumen drücken, da nach dem letztjährigen Abstieg der Oppauer und des BC Herxheim kein Vertreter mehr in der Bundesliga ist. Trotz allem Druck bleiben die Oppauer entspannt. Mannschaftsführer Leander Becker glaubt, dass die Mannschaft mit diesem Druck gut umgehen kann, da das eigentliche Saisonziel 2024, die Konsolidierung der Mannschaftsleistung und das Einbinden und weitere verjüngen der Mannschaft schon gut geglückt ist. Becker: „Wir können in der Aufstiegsrunde ganz entspannt aufspielen, da ein Wiederaufstieg nach dem letztjährigen Abstieg so gar nicht geplant war. Wir wären auch mit einem Vizetitel hoch zufrieden gewesen und hätten das kommende Jahr weiter genutzt, um uns zu entwickeln. Ein Aufstieg noch in diesem Jahr wäre früh, aber wir sagen natürlich nicht nein dazu.“ Insgesamt 5 Begegnungen gegen die Mitbewerber müssen absolviert werden, um dann mit den erspielten Punkten einer der vier ersten Plätze zu erreichen. Der Landesverband Saarland, der Gastgeber dieser Relegation ist, hat alle Vorbereitungen getroffen. Thomas Schorr, Vizepräsident des LV Saarland und Bundesligabeauftragter des Bundesverbandes, ist zuversichtlich, dass es einen spannenden Kampf um die Plätze gibt: „Wir haben in diesem Jahr auch den Spielboden neugestaltet und es wird für die Spielerinnen und Spieler nicht einfacher. Der Boden ist selektiv und man braucht viele technische Skills, um hier erfolgreich zu spielen.“

Für den VfSK Oppau 1900 und seine Athleten-Bouler ist die Teilnahme Auszeichnung und Herausforderung zugleich. Als Landesjugendstützpunkt des Pétanqueverband Rheinland-Pfalz zieht man immer wieder junge Talente nach Oppau, die hier auch sportliche Perspektiven sehen. Der Titelgewinn der „Kleinsten“ bei der überregionalen Jugendliga in diesem Jahr sowie Titel und starke Platzierungen bei der Jugend-DM in diesem Jahr sowie die Mischung von erfahrenen und jungen Spielerinnen und Spielern in der höchsten Spielklasse ist Erfolg der nachhaltigen Jugendarbeit, der immer noch wachsenden Abteilung. Sportwart Steff König, der die Mannschaft auch in Gersweiler mitbetreuen wird, ist zuversichtlich, dass der Verein und die Abteilung sich erfolgreich weiterentwickeln wird: „Wir bieten für Jugend und Senioren, für Breitensportler und Leistungssportler integrierte und attraktive Angebote. Die Vereinsprojekte mit der Grundschule Oppau sowie Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Organisationen sind wichtige Treibfedern unserer Entwicklung. Mit der Erneuerung der Flutlicht-Anlage zum Ende dieses Jahres steht jetzt auch schon die Planung einer Erweiterung von Spielfeldern auf der Agenda, da wir uns auch als Spielstätte für überregionale Wettbewerbe besser aufstellen wollen.“ Der Deutsche Pétanque Verband wird Spiele aus der Halle in Gersweiler auf seinem Youtube-Kanal übertragen, aber auch Fans vor Ort werden erwartet. Einige der Athleten-Bouler werden mit anreisen oder an einem der Tage vor Ort die Mannschaft unterstützen.

Weitere Informationen zum VfSK, den Athleten-Bouler und zum Geschehen am Wochenende sind unter folgenden Adressen im Internet zu finden:

Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V.: https://vfsk-oppau.de

VfSK-Athleten-Bouler: https://athletenbouler.de

Vorbericht des DPV: https://deutscher-petanque-verband.de/2024/10/17/nach-der-saison-ist-vor-der-saison-dpb-aufsstiegsrunde-2024/

Youtube-Kanal mit Übertragungen: https://www.youtube.com/channel/UCdiaMvVrYA1LZ1L_NM-P9Gw