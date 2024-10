Ludwigshafen – Kreatives Kindertanzen, Kinderzeit und Zyklusshow Familienbildung im HPH mit neuen Angeboten für die ganze Familie – Im November und Dezember lädt die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus zu einer Reihe neuer Angebote ein. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 31. Oktober startet der Kurs „Musik & Bewegung“ für Kinder von neun bis 18 Monaten mit ihren Eltern. Der Kurs findet immer donnerstags von 15:30 Uhr bis 17 Uhr statt. Die ersten 45 Minuten sind der Musik, die zweite Hälfte ist der Bewegung gewidmet. Die Teilnahmegebühr für sieben Termine beträgt 91 Euro pro Kind und 45,50 pro Geschwisterkind.

Im November und Dezember sind Kinder ab zwei Jahren immer montags von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr zum Kreativen Kindertanzen eingeladen. Das Kindertanzen mit rhythmischen und räumlichen Spielen sowie leichten Choreographien verbessert die Koordination, Gelenkigkeit sowie Körperhaltung der Kinder und fördert das Bewusstsein für den Umgang mit dem eigenen Körper. Durch die Zusammenkunft mit anderen Kindern wird ein Gemeinschaftssinn entwickelt und das Sozialverhalten gefördert. Der Kurs startet am Montag, 4. November. Die sechs Kursstunden kosten 66 Euro pro Kind.

Für Babys mit ihren Eltern ist die fambili Kinderzeit gedacht. Das Kind wird durch das Angebot in seiner Entwicklung unterstützt. Das gemeinsame Erlebnis in der Gruppe stärkt und fördert die Eltern-Kind-Beziehung. In der Kinderzeit wird gespielt, gebastelt, getanzt und es gibt viele Tipps rund um das Thema Familie und Förderung der Kinder. Die fambili Kinderzeit für Eltern mit Kindern ab zehn Monaten findet immer dienstags von 11 Uhr bis 12:15 Uhr statt, das erste Treffen ist am 05.11.2024. Der Einstieg ist jederzeit möglich, die Teilnahmegebühr für sechs Treffen beträgt 60 Euro pro Kind. An Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren wendet sich die Zyklusshow am Samstag, 9. November 2024. Von 10 Uhr bis 15 Uhr gehen die Mädchen auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geheimnisse ihres weiblichen Körpers. Weit entfernt von trockener Theorievermittlung oder der mit dem Thema oft verbundenen Peinlichkeit erlernen die Mädchen spielerisch, altersgerecht und in geschütztem Rahmen, wie ein neues Leben entsteht, welche Veränderungen die Pubertät mit sich bringt und warum Frauen ihre Tage bekommen. Liebevoll wird dem Thema der Raum gegeben, der ihm gebührt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Kind, Alle Kurse finden in der Villa fambili im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) statt. Die Anmeldung ist per Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de oder auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen möglich.

Quelle

Bild: pixabay/460273