Ludwigshafen – Kostenlose Vortragsreihe der Sparkasse Vorderpfalz: Erbrecht im Fokus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Experten geben Einblicke in rechtliche und finanzielle Aspekte der Nachlassplanung

Die Sparkasse Vorderpfalz lädt alle Interessierten am 19. November 2024 zu einer informativen Veranstaltung rund um das Thema Erbrecht ein. Im Bürgerhaus Dudenhofen (Adenauerplatz 4, 67373 Dudenhofen) werden ab 18:30 Uhr fundierte Vorträge über Nachlassregelungen, Erbengemeinschaften und Pflichtteilsansprüche angeboten. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps von Experten und haben die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären. Der Eintritt ist kostenfrei, doch aufgrund begrenzter Platzkapazitäten wird eine telefonische Anmeldung unter 0621/5992-2333 oder per E-Mail (generationenmanagement@sparkasse-vorderpfalz.de) empfohlen.

Nachlassplanung – Ein unverzichtbarer Schritt für die Zukunft

Martin May, Leiter des Generationenmanagements der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung einer sorgfältigen Nachlassplanung: “Eine durchdachte Nachlassplanung ist entscheidend, um die eigenen Wünsche umzusetzen und den reibungslosen Übergang des Vermögens zu gewährleisten.” Er erläutert weiter, dass die Veranstaltung sich an Erblasser, Erben sowie an Menschen richtet, die ihre Nachfolge vorausschauend planen wollen. “Unser Ziel ist es, nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern auch individuelle Lösungen für die persönlichen Herausforderungen der Teilnehmer zu erarbeiten.”

Fachkundige Beratung von Experten

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf den verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten, die bei der Erstellung eines Testaments berücksichtigt werden sollten. Oft entspricht die gesetzliche Erbfolge nicht den individuellen Vorstellungen. Zudem spielt die Steueroptimierung eine wichtige Rolle, um das Vermögen möglichst effizient an die nächste Generation weiterzugeben. In diesem Zusammenhang erklärt May: “Ein rechtsgültiges Testament ist das Fundament jeder Nachlassplanung. Viele Menschen beschäftigen sich auch mit der Frage nach Erbberechtigten, steuerlichen Ersparnissen oder der Rolle eines Testamentsvollstreckers.”

Für tiefere Einblicke sorgt die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel. Sie wird die juristischen Grundzüge des Erbrechts anhand praxisnaher Beispiele erklären, häufige Missverständnisse erläutern und wichtige Tipps zur Nachlassregelung geben. Ergänzt wird das Programm durch die Expertise der Generationenmanager der Sparkasse Vorderpfalz, die mit ihrem umfangreichen Wissen zur Verfügung stehen.

Frühzeitige Planung für den Ernstfall

Die rechtzeitige Regelung des Nachlasses kann nicht nur steuerliche Vorteile bieten, sondern auch Streitigkeiten innerhalb der Erbengemeinschaft verhindern. Eine gute Planung sorgt für Klarheit und gibt den Erblassern die Möglichkeit, ihre Wünsche präzise umzusetzen. “Wir wissen, dass Nachlassfragen oft emotionale und rechtliche Herausforderungen mit sich bringen. Deshalb möchten wir den Menschen dabei helfen, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen,” so May.

Anmeldung erforderlich

Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sich in einer angenehmen und fachkundigen Umgebung über das Erbrecht zu informieren. Um einen Platz zu sichern, ist eine frühzeitige Anmeldung telefonische unter 0621/5992-2333 oder per E-Mail (generationenmanagement@sparkasse-vorderpfalz.de) erforderlich.

Über das Generationenmanagement der Sparkasse Vorderpfalz

Das Generationenmanagement der Sparkasse Vorderpfalz unterstützt Menschen in schwierigen Lebensphasen, von der Vermögens- und Erbschaftsplanung bis hin zu Themen wie altersgerechtes Wohnen und Vorsorge. Die Spezialisten Marcus Laubscher und Ingo Kattengell bieten individuelle Lösungen und binden bei Bedarf Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater ein, um eine umfassende Beratung zu gewährleisten. “Unser Ansatz ist ganzheitlich und richtet sich nach den persönlichen Zielen und Wünschen unserer Kunden,” erklärt May abschließend.

Bildunterschrift:

Jetzt anmelden, solange Plätze verfügbar sind. Die Sparkasse Vorderpfalz lädt Interessenten herzlich ein zur Vortragsveranstaltung “Erben und Vererben”.

