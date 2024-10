Ludwigshafen – Die Veranstaltungen des Theaters im Pfalzbau im Dezember 2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Theaters im Pfalzbau) – Die Veranstaltungen des Theaters im Pfalzbau im Dezember 2024 –

FR, 6.12.24, 19.30 Uhr

SA, 7.12.24, 19.30 Uhr

Ophelia´s got Talent

In Koproduktion mit Productiehuis Theater Rotterdam, Tanzquartier Wien, Arsenic Lausanne, asphalt Festival, Gessnerallee Zürich, Kampnagel Internationales Sommerfestival und DE SINGEL

Konzept und Regie Florentina Holzinger

Sounddesign Stefan Schneider

Musik Paige A. Flash, Urška Preis, Stefan Schneider

Bühne Nikola Knežević

Lichtdesign Anne Meeussen

Videodesign Melody Alia, Jens Crull, Max Heesen

Live-Kamera Melody Alia

Live-Schnitt Max Heesen

Dramaturgie Renée Copraij, Sara Ostertag, Fernando Belfiore, Michele Rizzo, Johanna Kobusch

Mit Melody Alia, Saioa Alvarez Ruiz, Inga Busch, Renée Copraij, Sophie Duncan, Fibi Eyewalker/Princess Tweedle Needle, Paige A. Flash, Florentina Holzinger, Annina Machaz, Xana Novais, Netti Nüganen, Urška Preis, Zora Schemm; Stella Adriana Bergmann, Greta Grip, Golda Kaden, Fiene Lydia Kaever, Izzy Kleiner, Elin Nordin, Lea Schünemann, Nike Strunk, Laila Yoalli Waschke, Zoë Willens

Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €

GLÄSERNES FOYER

FR, 6.11.24, ca. 22.00 Uhr

Infamis

After-Show-Konzert

Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €

Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung

DI, 10.12.24, 19.30 Uhr

Carcaça

Tanzstück von Marco da Silva Ferreira

Pensamento Avulso

Portugal

In Koproduktion mit Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer, New Baltic Dance, Julidans, Dublin Dance Festival und ONE Dance Week, Teatro Municipal do Porto, Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, La briqueterie – CDCN du Val-de Marne, Maison des arts de Créteil und

Choreographie Marco da Silva Ferreira

Licht Cárin Geada

Ton und technische Leitung João Monteiro

Percussion João Pais Filipe

Elektronische Musik Luís Pestana

Kostüme Aleksandar Protic

Bühne Emanuel Santos

FR, 13.12.24, 19.30 Uhr

SA, 14.12.24, 19.30 Uhr

Der Raub der Sabinerinnen

Schwank von Franz und Paul von Schönthan

In einer Fassung von Svenja Viola Bungarten und Anita Vulesica

Burgtheater Wien

Inszenierung Anita Vulesica

Bühne Henrike Engel

Kostüme Janina Brinkmann

Musik Camill Jammal

Sounddesign Rupert Derschmidt

Choreographie Mirjam Klebel

Licht Norbert Piller

Dramaturgie Rita Czapka

Mit Birgit Minichmayr, Sabine Haupt, Dietmar König, Stefanie Dvorak, Lukas Vogelsang, Dorothee Hartinger, Rainer Galke, Julian von Hansemann, Annemarie Fischer

Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €

GLÄSERNES FOYER

SA, 14.12.24, ca. 21.30 Uhr

Brass Riot

After-Show-Konzert

Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €

Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung

STUDIOBÜHNE

SO, 15.12.24, 15:00 UHR

MO, 16.12.24, 10:00 UHR

Geknitter –Gewitter

Kinderstück von Ann-Kathrin Kuppel, Lina Zimmer und Jürgen Flügge

Ab 3 Jahren

Hof-Theater-Tromm

Stückentwicklung von Ann-Kathrin Kuppel, Lina Zimmer und Jürgen Flügge

Inszenierung Jürgen Flügge

Ausstattung Sehriban Köksal Kurt

Mit Ann-Kathrin Kuppel, Lina Zimmer

Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €

Familienpaket 27 €

KLEINE BÜHNE

DI, 17.12.24, 10:00 UHR und 16:00 UHR

MI, 18.12.24, 09:00 UHR und 11:00 UHR

Die Bremer Stadtmusikant*innen

Kinderstück nach Brüder Grimm

Ab 6 Jahren

Hessisches Landestheater Marburg

Inszenierung Eva Lange

Bühne und Kostüme Cosima Wanda Winter

Musik Kathrin Ost, Gregor Sonnenberg

Mit Jorien Gradenwitz, Sven Brormann, Ulrike Walther, Mia Wiederstein, Georg Santner, Aliona Marchenko

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €

Familienpaket 46 €

GLÄSERNES FOYER

FR, 20.12.24, 19:30 UHR

Wort & Wein

Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen

Weihnachts-Spezial: Oh Tannenbaum!

Weingut Georg Mosbacher (VDP), Forst

Moderation Tilman Gersch

Musik Frank Rosenberger

Konzept Barbara Wendland

In Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule Ludwigshafen

Einheitspreis 22 € (inkl. 3 Weinproben)

SA, 21.12.24, 19.30 Uhr

SO, 22.12.24, 14.30 Uhr

L´Oiseau de feu & Boléro

Tanzstücke von Edouard Hue und Hervé Koubi

Ballet de L’Opéra Grand Avignon

Frankreich

L’Oiseau de feu

Choreographie Edouard Hue

Musik Igor Strawinsky

Kostüme Sigolène Pétey

Licht Arnaud Viala

Boléro

Choreographie Hervé Koubi

Musik Maurice Ravel

Musikarrangements Guillaume Gabriel

Elektronische Musik Maxime Bodson, Guillaume Gabriel

Kostüme Guillaume Gabriel

Licht Hervé Koubi

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €

Familienpaket 105 € / 88 € / 72 € / 58 €

Nachmittagsvorstellung 14.30 Uhr

Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €

Familienpaket 78 €

DO, 26.12.24, 14.30 Uhr

DO, 26.12.24, 19.30 Uhr

Carmen

Flamenco-Ballett von David Gutiérrez

Barcelona Flamenco Ballet

Spanien

Choreographie David Gutiérrez

Musik George Bizet

Musikadaption Ilban Pérez

Lichtdesign Jose Pablo Vargas, Gervasio Colet

Kostüme Producciones Gutiérrez

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €

Familienpaket 105 € / 88 € / 72 € / 58 €

Nachmittagsvorstellung 14.30 Uhr Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €

Familienpaket 78 €

SO, 29.12.24, 14.30 Uhr

The Music Goes Round And Around

Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra

Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €

Telefon Theaterkasse: (0621) 504-25 58

Reservierungen per E-Mail sind jederzeit möglich.

E-Mail Theaterkasse: pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de

Homepage: www.theater-im-pfalzbau.de