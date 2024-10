Ludwigshafen – Bundestagsabgeordneter Christian Schreider: Krankenhausreform notwendig zur Verbesserung des Gesundheitswesens

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider begrüßt die Verabschiedung der Krankenhausreform durch den Deutschen Bundestag: “Mit der neuen Struktur

unserer Krankenhäuser schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass wir ein

langfristig bezahlbares und funktionierendes System der stationären

Krankenversorgungen behalten. Auch künftig wird jeder Patient wohnortnah

eine gute ärztliche und pflegerische Leistung bekommen.”

Christian Schreider verweist darauf, dass dringender Handlungsbedarf

besteht: “Wir haben rund 1.700 Kliniken in Deutschland, die höchste Dichte

in ganz Europa. Aber viele Betten sind dauerhaft nicht belegt und nahezu

alle Kliniken schreiben rote Zahlen – während gleichzeitig die Gesamtkosten

immer weiter ansteigen. Das alles ist seit mehr als zwanzig Jahren bekannt,

wurde aber viel zu lange ignoriert. Wir handeln jetzt und geben den Häusern

eine neue finanzielle Basis.”

Ziel der Reform ist es aus Sicht des SPD-Bundestagsabgeordneten, eine

bessere Behandlungsqualität zu ermöglichen und die flächendeckende

Krankenhausversorgung zu sichern: “Indem wir die Bedeutung der

Fallpauschalen, also der Bezahlung nach der reinen Zahl der Operationen und

Behandlungen, zurückstufen und eine Vorhaltevergütung einführen, die

sicherstellt, dass die Häuser auch dann ausreichend Geld bekommen, wenn sie

nicht in großer Zahl Operationen durchführen, entlasten wir die

Krankenhäuser.” Leistungen der Krankenhäuser werden zudem künftig in 65 neu

definierte Leistungsgruppen eingeteilt, die von den Krankenkassen gedeckt

werden und in deren Rahmen Qualitätsstandards eingehalten werden müssen.

Operiert werden soll vorwiegend dort, wo ausreichend erfahrene ärztliche

Kräfte vorhanden sind und breite Erfahrungen mit den jeweils notwendigen

Behandlungen bestehen.

“Zu der Reform gibt es keine vernünftige Alternative. Sonst gehen die

Krankenhäuser massenhaft finanziell unter, wie wir das im Moment

insbesondere im Norden von Rheinland-Pfalz erleben,” warnt der

SPD-Abgeordnete. “Um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, sind

zugleich Ausnahmeregelungen vorgesehen, die für die relevanten Krankenhäuser

gelten. Auch die bereits bestehenden Zuschläge für diese Krankenhäuser

werden erhöht. “Das gibt gerade auch Kliniken in unserer Region

Planungssicherheit,” betont der Wahlkreisabgeordnete für die Vorderpfalz.

Quelle: Christian Schreider

Mitglied des Deutschen Bundestages für Ludwigshafen, Frankenthal & den

Rhein-Pfalz-Kreis