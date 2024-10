Landau – Erstmals Wahl des Beirats für Migration und Integration in SÜW – Wahltag 10. November – Unterlagen werden derzeit versandt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10. November 2024 werden in Rheinland-Pfalz die kommunalen Beiräte für Migration und Integration neu gewählt. „Erstmals findet diese Wahl auch im Landkreis Südliche Weinstraße statt, es sind entsprechend Wahlvorschläge bei der Kreisverwaltung eingegangen. Menschen mit Migrationshintergrund werden künftig nun in SÜW einen demokratisch legitimierten Beirat bekommen, der ihre Interessen im Kreis vertritt“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Er bedankt sich zugleich bei allen, die bisher engagiert im Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund als berufene Mitglieder tätig gewesen sind. „Wir haben auch bisher starke Stimmen und Persönlichkeiten in diesem Beirat gehabt, der dann eingerichtet wird, wenn eine Wahl nicht möglich ist. Wenn künftig die Mitglieder gewählt und nicht berufen werden, erhoffe ich mir neben der stärkeren Legitimation der Teilnehmenden noch breitere Perspektiven im entsprechenden Gremium.“

Die Wahl findet als reine Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen werden in der Zeit vom 21. Oktober bis 31. Oktober versendet. Wer bis zum 31. Oktober keine Unterlagen bekommen hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, kann sich per E-Mail an wahlen@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940 147 oder 06341 940 148 ans Wahlamt wenden. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können bis spätestens 8. November 2024, 13 Uhr, angefordert werden. Die Beiräte für Migration und Integration setzen sich für die Belange von Menschen mit Migrations- und Zuwanderungsgeschichte ein. Sie beraten kommunale Verwaltungen und politische Gremien in Fragen der Integrationspolitik und sorgen dafür, dass die vielfältigen Perspektiven und Bedürfnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Wahlberechtigt sind ausländische Einwohnerinnen und Einwohner und damit auch sogenannte Doppelstaatler und Staatenlose, Eingebürgerte, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, sowie die