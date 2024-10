Hockenheim – Kunstverein Hockenheim zeigt Fotoausstellung – „Hockenheimer Momente“ von Christina Lourenço

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kunstverein Hockenheim freut sich, die Fotoausstellung „Hockenheimer Momente“ der internationalen Künstlerin Christina Lourenço anzukündigen. Die Ausstellung findet vom 25. bis 27. Oktober 2024 im Martin-Luther-Haus Hockenheim statt und verspricht ein einzigartiges Kunsterlebnis. Christina Lourenço präsentiert eine Auswahl an Fotografien, die den Betrachter auf eine visuelle Reise durch unsere faszinierende und vielfältige Region mitnehmen. Gezeigt werden unter anderem Bilder des zeitlosen Wasserturms, des weltberühmten Hockenheimrings, der lebendigen HoRAN-Region, des romantischen Kraichbachs und natürlich unserer liebenswerten Stadt Hockenheim. All das und noch viel mehr transportieren die ausgestellten Werke. Die Vernissage findet am Freitag, 25. Oktober 2024 um 17 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin statt.

Neben der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Hockenheim, Jochen Vetter, und dem ersten Vorsitzenden des Kunstvereins, Christian Kramberg, wird Christina Lourenço einige persönliche Worte sprechen und Einblicke in ihre Arbeit und den kreativen Prozess dahinter geben. Die Besucher haben die Möglichkeit, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Für die musikalische Umrahmung sorgt an diesem Abend Matthew Fischer, Gitarrist der Band Revived. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang mit Knabbergebäck.

„Hockenheimer Momente“ ist mehr als eine Ausstellung, es ist eine Einladung, über die Vielfalt der eigenen Stadt und die Schönheit der Region nachzudenken. Der Kunstverein Hockenheim lädt alle Kunstliebhaber und Interessierten herzlich zu diesem außergewöhnlichen Ereignis ein. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 26.10.2024 von 10 – 12 Uhr und von 15 – 17 Uhr sowie am Sonntag, 27.10.2024 von 11 – 13 Uhr und von 15 – 17 Uhr. Der Eintritt ist frei und der Kunstverein Hockenheim freut sich auf Ihren Besuch.