Hockenheim – 29-Jähriger geht mit Glasscherbe auf Kontrahenten los

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag kurz vor Mitternacht kam es auf einem Campingplatz in der Straße “Altes Fahrerlager” zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 29-Jähriger aus noch unbekannten Gründen eine Glasscherbe genommen und auf den 23-Jährigen losgegangen sein. Der Angriff konnte von ihm abgewehrt werden. Allerdings erlitt er durch die Glasscherbe eine kleine Schnittverletzung an der Hand. Der Angegriffene schlug seinem Kontrahenten auf die Nase, wodurch dieser zu Boden ging. Zeugen der Tat gingen dazwischen und hielten die Beiden bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die zwei Männer wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Die Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

