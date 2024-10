Heidelberger Science Slam: Wissenschaft, die rockt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Spannung steigt, die Bühne ist bereit: Am 21. November dürfen sich alle SlamFans auf den Heidelberger Science Slam im Kulturhaus Karlstorbahnhof freuen. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus ganz

Deutschland bringen das Neueste aus ihrer Forschung in kurzweiligen Vorträgen auf die große Bühne und sorgen für einen Abend voller Unterhaltung, Inspiration und Wissenschaft. Tickets und weitere Termine gibt’s unter science-slam.com.

SCIENCE SLAM

Lachen bis die Tränen kommen, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen – all das erwartet dich bei einem Science Slam. In lockerer Umgebung überzeugen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler auf der großen Bühne ihr Publikum davon, wie spannend Wissenschaft sein kann. In knackigen zehn Minuten präsentieren sie kreativ, verständlich und unterhaltsam das Neueste aus ihrer Forschung. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Vortrag geliefert hat. Also sei dabei, wenn es wieder heißt: Slam frei!

Heidelberger Science Slam

Ort: Kulturhaus Karlstorbahnhof, Marlene Dietrich-Platz 3 __ 69126 Heidelberg

Datum: 21. November 2024

Zeit: Einlass 19:00 __ Beginn 20:00

LineUp

Featured: Prof. Oliver Müller (Biowissenschaften/kaiserslautern): „Isolierung von DNA

aus Stuhl”

Maurice Beringuier (Physik/Heidelberg): tba

Anastasia August (Materialwissenschaften/Karlsruhe): „Wärme speichern wie ein Bär”

Alexander Lammers (Biochemie/Freiburg): „Die Spinnen, die Wissenschaftler*innen”

David Maksimovic (Physik/Mainz): „Explosiver Durchblick: Neutrinos in der

Supernova”

Weitere Infos

