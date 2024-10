Heidelberg – Zwei Männer nach schwerem Raub in Haft

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Zwei Männer im Alter von 31 Jahren und 32 Jahren sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen dringenden Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft. Die Männer sollen am Freitag, den 18. Oktober 2024, im Bereich der Stadtwerkebrunnen gegenüber der Kurfürstenanlage, gegen 17 Uhr auf einen 26-jährigen Mann getroffen und mit diesem in Streit geraten sein. Der 32-Jährige soll im Zuge des Streits ein Messer gezogen und mehrmals auf den Geschädigten eingestochen haben. Sein 31-jähriger Komplize soll während des Gefechts mehrmals mit Fäusten auf den 26-Jährigen eingeschlagen und diesen zu Boden geworfen haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die beiden Täter dem Geschädigten ein Handy sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet haben.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff überwiegend oberflächliche Verletzungen und konnte nach einer ersten medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Der 32-jährige marokkanische Tatverdächtige konnte durch eine Streife noch am Tatort festgenommen werden. Der 31-jährige algerische Mittäter wurde im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe festgenommen. Die beiden Männer wurden am Samstag, dem 19. Oktober 2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Beschuldigte wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.