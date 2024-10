Heidelberg-Studie 2024: Mitmachen und eigene Meinung einbringen – Befragung startet Anfang November – Antworten online abgeben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 8.000 Heidelbergerinnen und Heidelberger ab 16 Jahren erhalten Anfang November 2024 Post von der Stadt Heidelberg. Sie sind eingeladen, vom 5. November bis 3. Dezember 2024 an der Heidelberg-Studie 2024 teilzunehmen und ihre Meinungen zu Themen rund um Heidelberg einzubringen. Die Befragung findet überwiegend digital über einen Online-Fragebogen statt. Alternativ kann auch telefonisch oder schriftlich per Post teilgenommen werden. Die Befragung erfolgt wahlweise in Deutsch oder in Englisch.

Bei der Befragung stehen Themen wie die Heidelberger Stadtentwicklung, Politik und Gemeinderat, Bürgerbeteiligung und Mobilität innerhalb der Stadt im Fokus. In diesem Jahr geht es zudem darum, dass Heidelberg eine der jüngsten Städte Deutschlands ist und auch in Zukunft bleiben wird. Teilnehmende werden unter anderem dazu befragt, wie sie die Stadt wahrnehmen und welche Erwartungen verschiedene Generationen an die Stadt aktuell und in Zukunft haben. Anhand der erfassten Meinungen und Einstellungen aus der Bürgerschaft können städtische Maßnahmen stärker zielgerichtet eingesetzt werden. Insgesamt werden für die Befragung aus dem Melderegister der Stadt mittels einer Zufalls-Stichprobe rund 8.000 Bürgerinnen und Bürger ausgewählt. Diese Personen erhalten per Post eine Einladung der Stadt Heidelberg mit dem Aufruf, an der Befragung teilzunehmen. Die zufällig gezogene Stichprobe aus dem Melderegister garantiert die Repräsentativität der Studie.

Warum soll ich teilnehmen?

Mit der Teilnahme an der Befragung erhalten die durch Zufall ausgewählten Bürgerinnen und Bürger die Chance, ihre Meinung zu verschiedenen Themen kundzutun. Damit sind sie ein Teil der repräsentativen Heidelberg-Studie, an der sich seit Beginn der Erhebung im Jahr 1994 rund 21.000 Menschen beteiligt haben. Vorgestellt werden die Ergebnisse im Sommer 2025 in den städtischen Gremien.

Wie kann man teilnehmen?

Im Einladungsbrief gibt es einen QR-Code/Link zur Befragung sowie einen persönlichen Zugangscode. Befragte können ihre Antworten online abgeben zu einem selbst wählbaren Zeitpunkt zwischen 5. November und 3. Dezember 2024. Wer möchte, kann alternativ telefonisch teilnehmen oder die Unterlagen telefonisch anfordern, sodass ebenfalls eine schriftliche Teilnahme möglich ist. Alle Daten werden anonymisiert ausgewertet. Es werden alle Richtlinien des Datenschutzes eingehalten.

Die Heidelberg-Studie 2024 ist die 20. Befragung zur Lebenssituation in Heidelberg. Die erste Heidelberg-Studie wurde 1994 durchgeführt. Die bisher erschienenen Heidelberg-Studien sind online unter www.heidelberg.de/heidelberg-studie zu finden.