Heidelberg – Rohrbach-Hasenleiser: Foto aus Stadtviertel ist beim Bundeswettbewerb im Rennen – Unterstützen und beim Online-Voting mitmachen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge des Fotowettbewerbs „Städtebauförderung bewegt“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen nimmt das Quartiersmanagement Hasenleiser mit einem Foto vom Familientag „Halli Galli Hasenleiser“ teil. Wer den Hasenleiser unterstützen möchte, kann online seine Stimme für das Foto abgeben. Mehr als 130 Bilder sind dieses Jahr von Städten, Gemeinden und Initiativen zum Fotowettbewerb des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) eingereicht worden. Der Ort, der gewinnt, erhält einen professionellen Videodreh für einen Projektfilm. Bis Freitag, 1. November 2024, kann für das Lieblingsfoto im Internet unter https://kurzlinks.de/3v2o gestimmt werden.

Das Bild für den Fotowettbewerb entstand bei der Veranstaltung „Halli Galli Hasenleiser: Bewegt durch Vielfalt – Menschen gestalten ihr Quartier!“ auf dem Hospital-Areal im Quartier Hasenleiser in Rohrbach. Zahlreiche Menschen kamen zu dem Familienfest im Oktober 2023. Bei dem Event wurden der neu gestaltete Katharina-von-Künßberg-Platz an der Freiburger Straße und das Rohrbacher Kulturhaus (ehemaliges Wilson-Theater) in den Mittelpunkt des Lebens im Stadtteil gerückt. Es gab ein buntes Programm mit Auftritten von Rohrbacher Vereinen, Mitmachangebote für Kinder, angeboten von Institutionen des Hasenleisers, sowie Essens- und Getränkestände, mehrheitlich von ehrenamtlich Engagierten betrieben.

Hintergrund: Quartiersmanagement Hasenleiser

Das Quartiersmanagement Hasenleiser wird seit dem Jahr 2015 im Auftrag der Stadt Heidelberg vom Caritasverband Heidelberg geführt und seitens der Stadt finanziert. Ziele sind unter anderem das gemeinsame Miteinander im Stadtviertel zu fördern, die Zusammenführung der Alt- und Neubewohnerschaft und der Aufbau von selbsttragenden ehrenamtlichen Strukturen. Dafür veranstaltet das Quartiersmanagement zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Aktionen. Diese richten sich an bestehende sowie neue Bewohnerinnen und Bewohner. Durch die Entwicklung der Konversionsfläche US-Hospital werden in den kommenden Jahren nach und nach rund 1.200 neue Bewohnerinnen und Bewohner zuziehen. Anlaufstelle für alle ist das Quartiersbüro in der Freiburger Straße 21.

Ergänzend: Weitere Informationen über das Quartiersmanagement im Internet unter www.hasenleiser.net.