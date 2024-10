Germersheim – Albert-Haueisen-Kunstpreis“ – Einladung an alle Interessierten zur Preisverleihung und Ausstellungseröffnung

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 22. Mal vergibt der Landkreis Germersheim zusammen mit dem „Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e.V.“ den „Albert-Haueisen-Kunstpreis“. Die diesjährigen Preisträger des „Albert-Haueisen-Kunstpreises“ werden am Sonntag, 10. November, 11 Uhr, im Zehnthaus, Ludwigstr. 26, in Jockgrim von Landrat Dr. Fritz Brechtel ausgezeichnet. Zu dieser Preisverleihung sind alle Interessierten eingeladen. Gleichzeitig wird die Ausstellung der nominierten Werke eröffnet. Die Laudatio hält die Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz. Den musikalischen Rahmen bildet „Ultramaryn – Gesang, Keyboards, Sounds“. Kurator der Ausstellung ist Sandro Vadim. Für den „Albert-Haueisen-Kunstpreis“ bewerben konnten sich alle Künstlerinnen und Künstler, die in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg oder im Elsass wirken. Der mit insgesamt 7.000 Euro dotierte Kunstpreis wird gemeinsam für Malerei, Grafik und Plastik vergeben. In diesem Jahr reichten 372 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke ein. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Simone Maria Dietz (Kunsthistorikerin), Dr. Sabine Heilig (Kunsthistorikerin), Dr. Annette Reich (stellv. Direktorin der Pfalzgalerie Kaiserslautern), Brigitte Sommer (Künstlerin) sowie den Künstlern Sandro Vadim und Jürgen Heinz, wählte in einer Vorauswahl aus allen eingereichten Bewerbungen 42 Künstlerinnen und Künstler aus, aus denen nun die Preisträger ermittelt wurden. Die Entscheidung, wer die Preisgelder in Form eines Haupt- (5.000 Euro) sowie eines Förderpreises (2.000 Euro) erhalten würde, blieb bis zum Schluss spannend. Die Preisträger erhalten außerdem die Möglichkeit, ihre Werke in einer eigenen Ausstellung im „Zehnthaus“ zu präsentieren.

Mit der Preisvergabe des Haueisen-Kunstpreises am Sonntag, 10. November, 11 Uhr, wird die Prämierungsausstellung im „Zehnthaus“, Ludwigstraße 26-28 eröffnet. Die Ausstellung ist bis 8. Dezember 2024 zu sehen, jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Als besonderes Angebot während der Vernissage am 10. November bietet das Zehnthaus für Kinder eine kostenlose Betreuung. Sie werden von einer Studentin kindgerecht an Kunst herangeführt und selber kreativ. Der Service ist kostenlos.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail