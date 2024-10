Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Germersheim) – Aktuelle Kursangebote und Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule –

Die Frau in der Gesellschaft – Kurs-Nr.: H1010001KV

Kostenfreier Vortrag am Freitag, 08.11.2024, 18:00 – 19:30 Uhr.

Manga zeichnen lernen – für Anfänger*innen – Kurs-Nr.: H2071001KV

Kurs ab Freitag, 08.11.2024, 18:30 – 20:00 Uhr, 5 Termine, Kosten: 60,00 Euro/Person.

Selbstverteidigung – Selbstbehauptung – für ALLE – Kurs-Nr.: H1063002KV

Kurs am Samstag, 09.11.2024, 10:00 – 16:30 Uhr, Kosten: 20,00 Euro/Person.

Feldenkraismethode® – Kurs-Nr.: H3029012KV

Kurs am Samstag, 09.11.2024, 10:00 – 16:30 Uhr, Kosten: 52,00 Euro/Person.

Deutsch A2.1 – am Samstagabend – Kurs-Nr.: H4044181KV

Kurs ab Samstag, 09.11.2024, 17:00 – 20:15 Uhr, 6 Termine, Kosten: 72,00 Euro/Person.

Wie kann ich “passives” Einkommen generien? – Kurs-Nr.: H1033301KV

Veranstaltung ab Dienstag, 12.11.2024, 18:30 – 20:00 Uhr, 2 Termine, Kosten: 20,00 Euro/Person.

Origami – die Kunst des Papierfaltens – für Anfänger*innen – Kurs-Nr.: H2102001KV

Kurs ab Dienstag, 12.11.2024, 19:00 – 21:15 Uhr, 4 Termine, Kosten: 30,00 Euro/Person.

Gesundheitliche Chancengleichheit 3. Termin – Kurs-Nr.: H1072053KV

Online – Schulung am Donnerstag, 20:00 – 21:30 Uhr – kostenfrei –

Alle Veranstaltungen ohne Nennung des Orts finden in Germersheim oder online statt.

Anmeldung erforderlich bei der Kreisvolkshochschule Germersheim, Tel. 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.