Weinheim – Feuerwehrball der Abteilung Sulzbach: Eine Feier der Tradition und Gemeinschaft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits gestern am 19.10.2024 soll eine Frau tot in einem Geschäft in den Quadraten aufgefunden worden sein. Am Nachmittag gab es eine weiträumige Absperrung von der Polizei in den B und C Quadraten. Mehrere Rettungsdienste sowie Polizei waren vor Ort. Wie Zeugen gegenüber MRN-News mitteilen, soll eine junge Frau in ... Mehr lesen »