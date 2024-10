“Die Heidelberger” – Stadt benötigt keinen zusätzlichen Expertenrat Klimaschutz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Wir waren beim Thema Expertenrat für den Klimaschutz von Anfang an skeptisch. Dass diese Frage nicht einfach zu beantworten ist, hatte bereits die Diskussion im Fachausschuss und dann im Gemeinderat gezeigt. Von dort wurde das Thema dann wieder zurück in den Fachausschuss verwiesen und jetzt im Oktober neu beraten. Wir sind in der Verwaltung rund um das Umweltamt gut aufgestellt und dort ist nach unsere Meinung fachkompetente Expertise vorhanden, um das Thema Klimaschutz zu begleiten. Unser Klimaschutzaktionsplan umfasst 30 Punkte – hier mangelt es also nicht an Ideen, sondern an der Umsetzung. Im Übrigen würde die Verwaltung noch zusätzlich belastet und ein Betrag von zusätzlich mindestens 16.000,00 € würde zu Buche schlagen. In der aktuellen Haushaltlage für uns nicht akzeptabel. Aus diesen Gründen haben wir den Expertenrat abgelehnt.

