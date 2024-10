CC-Showing von “Exhausted Elegance” von Luches Huddleston jr. und Giovanni De Buono wurde im Choreographischen Centrum Heidelberg gezeigt (VIDEO)

Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Choreographischen Centrum Heidelberg wurde am Sonntag, den 20.10., eine in Entwicklung befindliche Choreografie von Luches Huddleston jr. und Giovanni De Buono im Rahmen eines CC-Showings aufgeführt.

Die beiden Choreografen waren zuletzt als Residenzkünstler im Choreografischen Centrum tätig, um gemeinsam mit den Tänzerinnen Ayako Kikuchi und Cara Hopkins das Stück “Exhausted Elegance” zu kreieren, das sich mit dem Thema Burnout auseinandersetzt. Dieses wurde an diesem Abend im Rahmen einer offenen Probe dem Publikum vorgeführt. Auch ein Künstlerdialog war Teil dieses Showings.

Das Choreographische Centrum Heidelberg ist ein Projekt der TANZAllianz, einer seit 2013 bestehenden, bundesweit einmaligen und viel beachteten langfristigen Kooperation zwischen dem UnterwegsTheater Heidelberg und dem Stadttheater Heidelberg.

Es gibt Künstlern und Künstlerinnen aus der Tanzszene die Chance über das zentrumseigene Residenzprogramm ihre Stücke in einem angenehmen Arbeitsumfeld und durch die Bereitstellung von Ressourcen zu entwickeln und zu proben. Für die Künstler bietet sich dadurch die Möglichkeit über einen bestimmten Zeitraum in aller Ruhe an ihren Werken zu feilen. Die Plätze für das Residenzprogramm sind äusserst begehrt. Bewerbungen werden von einer fachkundigen Jury um Jai Gonzales, der Gründerin des UnterwegsTheaters, Iván Pérez, dem Leiter Tanz am Theater Heidelberg und Rosemary Helliwell von der Akademie des Tanzes Mannheim beurteilt und ausgewählt.

Im Rahmen der Tanzreihe D-Dance wird die lil’Luke Dance Company unter der Leitung von Huddleston und De Buono am kommenden Wochenende, den 26. und 27. Oktober, eine weitere im Choreografischen Centrum koproduzierte Performance aufführen. Das Stück “No Room 4 (Mis)takes” wird am Samstag und Sonntag ab 20 Uhr in der Hebelhalle gezeigt.

Weitere Infos und Tickets gibt es auf www.unterwegstheater.de. Weitere Infos zum Choreographischen Centrum gibt es auf cc-hd.de.

(rbe)