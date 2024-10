Bensheim – Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt – Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Wochenende geht es für die Athleten-Bouler des Vereins für Sport und Körperpflege Oppau 1900 um den Aufstieg in die Deutsche Pétanque Bundesliga. Nach einer soliden Saison in der höchsten rheinland-pfälzischen Pétanqueliga zogen die Athleten-Bouler in einem spannenden Finale in Wittlich mit dem Titel des Rheinland-Pfalz Meisters das Ticket zur Teilnahme an ... Mehr lesen »