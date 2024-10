Bammental – Schmuck bei Einbruch gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in der Langheckenstraße in Bammental-Reilsheim Zutritt in ein Einfamilienhaus. Erste Ermittlungen ergaben, dass die unbekannte Täterschaft die Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand aufhebelte und dann das Anwesen betrat. Es wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck gestohlen. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

