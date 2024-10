Sinsheim: Unfall mit drei Fahrzeugen – zwei leicht Verletzte

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 20.10.2024 gegen 10:30 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim, zwischen Schifferstadt und Speyer zu einem Vollbrand eines Pkws. Die 23-jährige Fahrerin gab an, dass zuvor während der Fahrt plötzlich der Motorraum des Opels in Brand geriet. Die Saarländerin konnte ihr Fahrzeug noch auf ... Mehr lesen »