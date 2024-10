Mannheim – ERSTMELDUNG – Tote Frau in einem Geschäft in den Quadraten aufgefunden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits gestern am 19.10.2024 soll eine Frau tot in einem Geschäft in den Quadraten aufgefunden worden sein. Am Nachmittag gab es eine weiträumige Absperrung von der Polizei in den B und C Quadraten. Mehrere Rettungsdienste sowie Polizei waren vor Ort. Wie Zeugen gegenüber MRN-News mitteilen, soll eine junge Frau in einem Küchengeschäft ums Leben gekommen sein.

Die Polizei Mannheim bestätigt den Einsatz, gibt aber keine Auskunft über das Geschehen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail