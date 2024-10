Ludwigshafen – Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen sammelt Unterschriften gegen die achtspurige Helmut-Kohl-Allee

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die City-West wird als zukünftiges Wohnviertel gepriesen, an dem die Bürger Ludwigshafens mitplanen dürfen. Allerdings führt die achtspurige Helmut Kohl Allee als Zubringer zur Kurt Schumacher Brücke mitten durch dieses Wohnviertel und trennt gleichzeitig die Ludwigshafener Innenstadt vom Hemshof. Die Autos kommen ohne Stau zur Brücke oder wohin auch immer, aber

haben sich die Bewohner und die Stadtplaner überlegt, wie Fußgänger diese achtspurige Autostraße

überqueren können? Wissen die Bewohner der angrenzenden Wohnviertel, wie viele Ampeln diese

überbreite Straße überquerbar machen oder wie viele Meter zur nächsten Ampel gelaufen werden

müssen? Welche Nahverkehrsmittel sind dort geplant? Wie soll ein neues umweltfreundliches

Wohnviertel mit Grünflächen und Aufenthaltsqualität entlang einer achtspurigen Autobahn entstehen?

Die Bürgerinitiative fordert eine fußgängerfreundliche Alternative zu diesem achtspurigen

Klimamonster, das die Hitze, die Autoabgase und den Lärm mitten in ein Wohnviertel bringt. Mit

der Unterschriftensammlung will die Bürgerinitiative “Lebenswertes Ludwigshafen” dokumentieren, dass die Stadtplaner an den Alltagserfordernissen der Bürger vorbeiplanen und auf ein altes Verkehrskonzept setzen.

Die Unterschriftensammlung findet am 24.10. von 16:00 bis 18:00 Uhr an der Ecke

Bahnhofstr./Bismarckstr. statt sowie am 31.10. an der Ecke Rohrlachstr./Prinzregentenstr. auf dem

Bernhard Timmplatz statt, ebenfalls von 16:00 bis 18:00 Uhr. Die Bürger Ludwigshafens können

allerdings auch online direkt bei Open Petition unterschreiben: openpetition.de/StopptHKAllee.

Besuchen Sie auch die Webseite:

www.bilelu.de/stadtstrasse.html

Quelle – Die Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail