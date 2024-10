Karlsruhe – bfv-Ehrenmitglied Peter Barth feiert seinen 80. Geburtstag

Karlsruhe. Am 20. Oktober wird Peter Barth, langjähriger Funktionär im Badischen Fußballverband, 80 Jahre alt. Der bfv mit allen seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gratuliert ganz herzlich.

Peter Barth ist seit seiner Jugend bei seinem Heimatverein SV Nordwest Karlsruhe engagiert. Auch als Schiedsrichter war er in den vergangenen fast sechs Jahrzehnten viel auf den badischen Sportplätzen unterwegs und lebte stets den Fair Play-Gedanken. Beeindruckende 32 Jahre lang war Barth Schatzmeister des bfv und die Hälfte dieser Zeit zusätzlich Ehrenamtsbeauftragter. Auf Süddeutscher Ebene nahm er 1999 ebenfalls die Funktion des Schatzmeisters wahr und war zunächst in der DFB-Kommission für öffentliches Finanzwesen und Lizenzierung (2000-2010) sowie in der Folge in der DFB-Kommission für Steuern und Abgaben (bis 2022) als Beisitzer vertreten.

„Über 30 Jahre zuständig für die Finanzen und 58 Jahre (!!!) Jahre aktiver Schiedsrichter: Man muss gar nicht mehr sagen, um das Wirken von Peter im Fußball zu beschreiben. Eine wahrlich herausragende Leistung und das alles selbstverständlich ehrenamtlich. Ein Vorbild wie es im Buche steht“, honoriert bfv-Präsident Ronny Zimmermann Peter Barths Engagement. „Der gesamte Fußball in Baden ist ihm zu größtem Dank verpflichtet. Deshalb gratulieren wir, verbunden mit eben diesem großen Dank, zum 80. Geburtstag. Auf viele weitere Jahre mit vielen weiteren Spielen als Schiedsrichter und die Anreise natürlich mit dem Fahrrad.“

Für seine Verdienste erhielt Peter Barth alle Schiedsrichterehrennadeln von Bronze über Silber bis hin zu Gold. Darüber hinaus ist er Träger der SFV-Verdienstnadel und der DFB-Ehrennadel. Beim Verbandstag 2016, als Barth aus dem Präsidium ausschied, wurde er für sein langjähriges Engagement zum Ehrenmitglied des Badischen Fußballverbandes ernannt.

Fotos: Peter Barth (Quelle: GES)

KG, 18.10.2024