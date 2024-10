Germersheim – Sachbeschädigung durch Böller

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht vom 19. auf den 20.10.2024 wurden zwei Briefkästen durch das Explodieren von Feuerwerkskörpern beschädigt. Unbekannte Täter hatten die Böller an den Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schuman-Straße gezündet. Hierdurch entstand an den Briefkästen ein Schaden in Höhe von ca. 100EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau