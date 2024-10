Eberbach – Bürgermeister Peter Reichert und 17 weitere (Ober-) Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wehren sich gegen die Schließung der Notfallpraxen – Stadt bittet zur Teilnahme an Demo

Eberbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadt Eberbach bittet Bevölkerung zur Teilnahme an Demo am Mo. 21.10.

Bürgermeister Peter Reichert und 17 weitere (Ober-) Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wehren sich gegen die Schließung der Notfallpraxen

Die Stadt Eberbach kritisiert das Vorhaben und die intransparente Vorgehensweise der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), weitere Notfallpraxen zu schließen.

Es ist wohl angedacht, 18 Standorte von hausärztlichen sowie zusätzlichen kinderärztlichen Bereitschaftsdiensten zu schließen; betroffen wäre auch die Notfallpraxis in Eberbach und der kinderärztliche Bereitschaftsdienst. Diese Information erhielt die Verwaltung erst vor ein paar Tagen, eine offizielle Mitteilung steht noch aus.

In unserer GRN-Klinik ist an den Wochenenden jeweils ein ärztlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet. Diese „Notfallpraxis“ ist nicht zu verwechseln mit der „Notaufnahme“ in der GRN-Klinik.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnummer 116 117 zu erreichen. Eine persönliche Erreichbarkeit in der Notfallpraxis in der GRN-Klinik besteht grundsätzlich samstags und sonntags von 8.00 Uhr bis montags 7.00 Uhr sowie feiertags von 8.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr.

Gemeinsam mit anderen betroffenen Städten wird am Montag, 21. Oktober eine Demonstration stattfinden, um so die Entscheidungsträger dazu zu bewegen, die Planung zur Schließung zu überdenken.

Hierzu benötigen wir Ihre Hilfe! Bitte fahren Sie mit uns nach Stuttgart-Möhringen! Es wird ein Bus bereitgestellt, mit dem wir unbedingt vollbesetzt Flagge zeigen möchten. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Haltestelle Stadthalle. Die Mitfahrt ist kostenlos. Für einen Snack im Bus ist gesorgt. Weitere Verpflegung ist selbst mitzubringen. Eine Rückfahrt ist für den Nachmittag geplant.

Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung über hauptamt@eberbach.de unbedingt erforderlich; die Anmeldungen werden auch am Wochenende gesichtet. Sollten die 48 zur Verfügung stehenden Plätze im Bus nicht annähernd besetzt sein, müssten wir die Fahrt leider absagen, was sehr schade wäre.

Die Demonstration findet am Sitz der KVBW Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart-Möhringen statt.

Quelle StVE.