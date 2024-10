Böhl-Iggelheim – Autovollbrand auf der #A61

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 20.10.2024 gegen 10:30 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim, zwischen Schifferstadt und Speyer zu einem Vollbrand eines Pkws.

Die 23-jährige Fahrerin gab an, dass zuvor während der Fahrt plötzlich der Motorraum des Opels in Brand geriet. Die Saarländerin konnte ihr Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich und ihre drei Mitinsassen in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Der Opel brannte jedoch vollständig aus. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Hockenheim ca. eine Stunde gesperrt werden. Vor Ort im Einsatz war die Feuerwehr Schifferstadt, die Polizeiinspektion Schifferstadt und die Autobahnpolizei Ruchheim.

