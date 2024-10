SV Waldhof Mannheim bleibt unter Bernhard Trares in der Erfolgsspur

Foto: Kapitän Marcel Seegert bestritt sein 300. Waldhofspiel und ist der Liebling bei den Fans – Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aue – Der SV Waldhof Mannheim hat zum Auftakt vom 10. Spieltag in der 3. Liga einen wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue gefeiert, zur Halbzeit führten die Waldhöfer mit 1:0. SVW-Torjäger Terrence Boyd brachte die Waldhöfer vor 11.334 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion mit einem Kopfball nach Vorarbeit von Martin Kobylanski in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte dann der erst eingewechselte Kelvin Arase mit dem 2:0 in der 77. Minute für die Vorentscheidung. Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte der ebenfalls erst eingewechselte Kennedy Okpala, der nach einem Eckball von Aue dann mit einem Solo über den halben Platz in der Nachspielzeit (90.+4) traf. Für Waldhof-Trainer Bernhard Trares war es bereits der dritte Sieg in seinem fünften Spiel.

Mit 12 Punkten und 12:11 Toren haben sich die Waldhöfer auf den vorläufig zwölften Tabellenplatz verbessert. Für Waldhof-Kapitän Marcel Seegert war der dritte Heimsieg ein schönes Jubiläumsgeschenk zu seinem 300. Pflichtspiel für den SV Waldhof Mannheim. Nach dem Auswärtsspiel bei der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund am Dienstag (22.10 um 19 Uhr) bestreitet der SV Waldhof Mannheim bereits in einer Woche am Sonntag (27.10 um 19.30 Uhr) sein nächstes Heimspiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gegen den SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen sind von der 2. Bundesliga abgestiegen und liegen zur Zeit mit 17 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Weitere Informationen über den Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Quelle: Michael Sonnick