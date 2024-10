Mauer Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Mauer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignete sich auf der B45 bei Mauer ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Ein 61-jähriger Volvo-Fahrer war auf dem Weg von Mauer in Richtung Sinsheim, als er auf Höhe der Schießanlage Mauer, ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines Sekundenschlafs, nach links in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kollidierte er frontal mit dem ihm entgegenkommenden Skoda eines 44-Jährigen.

Der Volvo wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht und kam schließlich in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Skoda wurd ebenfalls gedreht und kam auf der Fahrbahn in Unfallendstellung. Sowohl der 61-jährige Unfallverursacher als auch sein 44-jähriger Unfallgegener wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich, zur weiteren medizinischen Abklärung, in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Volvo entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, an dem Skoda entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Sperrung der B45 dauerte bis ca. 17.30 Uhr an. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Neben Rettungsdienst und Polizei befand sich auch die freiwillige Feuerwehr aus Mauer mit zwei Löschfahrzeugen und insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Den 61-jährigen erwartet eine Anzeige bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim