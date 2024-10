Mannheim – Nachtwandel 2024 – auch in den Kirchen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Jungbusch: Hafenkirche und Jugendkirche SAMUEL laden am 25. und 26. Oktober ab 19 Uhr zu Welt-Musik und Light@Church ein.

Zwei Abende voller Livebands und Comic-Ausstellung, Klangmeditationen und musikalischem Tauchgang, stimmungsvoller Beleuchtung und Mitmachstationen, Welt-Musik und Light-Church – dazu laden die Kirchen im Jungbusch ein: Beim 18. Nachtwandel im Jungbusch am 25. und 26. Oktober öffnen die Hafenkirche (Kirchenstr. 1) und die Jugendkirche Samuel (Luisenring 33) ab 19 Uhr ihre Türen. In der Hafenkirche gibt es am Samstag ab 16 Uhr ein Kinderprogramm.

Künstler und Kreativgruppen verwandeln Kirchen in besondere Erlebnisräume.

Die Liebfrauenkirche am Luisenring ist als „Light@Church“ zu jeder vollen und halben Stunde mit dabei. Dafür sorgt das Technikteam der katholischen Jugendkirche SAMUEL mit einer Lightshow. Lichteffekte und Musik schaffen eine überraschende Wirkung im neugotischen „Jungbuschdom“. Auch dazwischen erstrahlt das Gotteshaus in stimmungsvoller Beleuchtung und Mitmachstationen laden die Nachtschwärmer:innen ein, selbst aktiv zu werden. „Impulse über den Nachtwandel hinaus sind nicht ausgeschlossen“, schmunzelt Arturo Mispireta, Bildungsreferent der Jugendkirche SAMUEL.

Welt-Musik und am Samstag Kinderprogramm

„Eintauchen ins Meer der Welt-Musik“ heißt es an den beiden Abenden in der Hafenkirche. Dort gibt es ein breites kulturelles Programm und eine Comic-Ausstellung von Crystal Queer. Am Freitag lassen ab 19 Uhr Yaschar Coskun und Eren Sanli mit Baglama und Percussion viele Rhythmen aus Anatolien erklingen. Ab 20.45 Uhr setzen Arno Krokenberger und Julian Maier-Hauff mit Klangmeditationen einen ruhigen Gegenpol zum pulsierenden Treiben im Stadtviertel. Ab 22.30 Uhr sorgt das Buntesholz-Kollektiv mit einem b2b-DJ- Set für urbanen Tauchgang.

Der Samstag beginnt in der Hafenkirche mit einem Kinderprogramm: Von 16 bis 19 Uhr können Kids dort Taschen selbst bedrucken. Ab 19.30 Uhr covern dann Heiner Hört und Michael Graf auf akustischen Gitarren Stücke von Folk bis Klassik. Um 20.45 Uhr interpretieren Yaschar (World-Percussion) und Azad (Baglama) traditionelle Stücke und Lieder neu. Nach dem Beitrag von Karen Baradaran und Sarah Zastrau mit persischer Gitarrenmusik und Gesängen, der um 22.30 Uhr beginnen, endet der Nachtwandel in der Hafenkirche. Foto: (dv/schu)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim