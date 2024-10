Mannheim – Gedenken an die Deportation nach Gurs: Mannheimer Bürgerinnen und Bürger erinnern an dunkles Kapitel der Geschichte

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, den 22. Oktober 2024, um 18 Uhr, wird in Mannheim ein bewegendes Gedenken an die Deportation nach Gurs im Jahr 1940 stattfinden. Über 6500 jüdische Bürgerinnen und Bürger

aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurden von den Nazis festgenommen, in Züge verfrachtet

und in das Internierungslager Gurs am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen verschleppt. Dieses

schreckliche Ereignis stellte einen dunklen Einschnitt in der Geschichte unserer Stadt dar und

hinterließ unauslöschliche Narben.

Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V. wird gemeinsam mit

Schülerinnen und Schülern der Feudenheim-Realschule Mannheim das Gedenken an diesem Tag

leiten. Die Gedenkfeier wird am Mahnmal auf den Planken vor dem Quadrat P 2 stattfinden, das

die Namen der deportierten und getöteten Angehörigen der jüdischen Gemeinschaft unserer Stadt

nennt.

Oberbürgermeister Christian Specht wird an der Veranstaltung teilnehmen und seine Gedanken

teilen.

Rita Althausen und Bernhard Boudgoust, Vorstande der Gesellschaft betonen die Bedeutung

dieses Gedenktages. "Mit der Gedenkfeier wollen wir nicht nur ein Zeichen der Erinnerung,

sondern auch ein Zeichen für das Heute und Morgen setzen. Auch heute werden jüdische Bürger

nur aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit beleidigt, bedroht, verfolgt, ja sogar in ihrem Kernland

Israel brutal ermordet. In unserer Stadtgesellschaft mit ihren vielen unterschiedlichen

Nationalitäten, Religionen und Weltanschauungen wollen wir diesem Hass keinen Raum bieten

und von Anfang an allen Versuchen der Ausgrenzung und Herabwürdigung von Menschen

widerstehen."

Der Veranstalter lädt die Bevölkerung herzlich dazu ein, sich am Sonntag, 22. Oktober 2023, um

18 Uhr am Mahnmal auf den Planken vor dem Quadrat P 2 zu versammeln, um gemeinsam

Zeichen der Erinnerung und des Zusammenhalts zu setzen.

Quelle: Katholische Kirche in Mannheim