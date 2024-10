Mannheim – entwickelt umfassende Strategie zur Förderung der biologischen Vielfalt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim setzt ein starkes Zeichen für Natur- und Umweltschutz sowie eine nachhaltige Stadtentwicklung. Mit der Entwicklung einer neuen Biodiversitätsstrategie will die Stadt eine Grundlage schaffen, um konkrete Maßnahmen zum Schutz der Natur und zum Erhalt der Ökosysteme umzusetzen. Ziel ist es, alle Bevölkerungsgruppen in Mannheim zu motivieren, aktiv an diesem Prozess mitzuwirken.

In enger Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen, wissenschaftlichen Institutionen und der lokalen Bevölkerung wird eine Strategie erarbeitet, die darauf abzielt, die Biodiversität in Mannheim nachhaltig zu stärken. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf dem Schutz natürlicher Lebensräume und der Unterstützung bestehender Ökosysteme. Gefördert wird die Strategieentwicklung im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

„Die biologische Vielfalt ist von unschätzbarem Wert für unsere Umwelt und unser Wohlbefinden. Mit unserer neuen Strategie möchten wir aktiv dazu beitragen, diese Vielfalt in unserer Stadt zu bewahren und auszubauen. Gleichzeitig wollen wir die Bürgerinnen und Bürger für die Bedeutung der Biodiversität sensibilisieren und sie ermutigen, selbst einen Beitrag zu leisten,“ betont die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde Dr. Sabine Mahr. Die Strategie umfasst eine Vielzahl an Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern, darunter Artenschutz, Wildtiermanagement, Landwirtschaft, Gewässerstruktur, Wald und Urbane Vielfalt.

Durch die kommunale Biodiversitätsstrategie werden nicht nur wertvolle Lebensräume geschützt, sondern auch Erholungsräume für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen, die zu einem gesunden und lebenswerten Umfeld beitragen. Die Mannheimer Bevölkerung ist ausdrücklich dazu eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge über verschiedene Beteiligungsformate in die Strategieentwicklung einzubringen – insbesondere über das Online-Beteiligungsportal, auf dem in einer interaktiven Karte Ideen platziert werden können. Zudem werden Institutionen, die bereits Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität umsetzen, über sogenannte Tischgespräche aktiv in den Prozess eingebunden.

Das erste Tischgespräch fand am 10. Oktober 2024 statt. Ziel der Auftaktveranstaltung war es, gemeinsam einen Überblick über die bereits geplanten und durchgeführten Maßnahmen im Stadtgebiet zu erarbeiten und zu ergänzen. Die Ergebnisse des ersten Tischgespräches zeigen eine hohe Bereitschaft und Motivation, sich an der Erstellung der kommunalen Biodiversitätsstrategie zu beteiligen. Besonders das Handlungsfeld Urbane Vielfalt verzeichnete großen Zuspruch und Anregungen. Insgesamt war die Auftaktveranstaltung ein voller Erfolg und wird durch die nächsten Tischgespräche Ende 2024 und im Sommer 2025 fortgeführt. Ergänzend dazu sind dezentrale Veranstaltungen vorgesehen, die sich gezielt an Menschen mit Migrationsgeschichte sowie an Kinder und Jugendliche richten.

Weitere Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten findet man unter: https://mannheim-gemeinsam-gestalten.de/biodiversitaetsstrategie

Quelle: Stadt Mannheim