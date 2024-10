Mainz – Bildungszentrum der Bundeswehr Mannheim und Landeskommando Hessen zu Gast beim Abgeordneten Patrick Kunz (MdL)

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet kam es gestern am 18.10.2024, gegen 10:00 Uhr, zu einem spektakulären Unfall im Albrecht-Dürer-Ring. Wie die Polizei nach ihren ersten Ermittlungen zum Unfallhergang nun mitteilt, befuhr ein 64jähriger mit seinem PKW den Albrecht-Dürer-Ring in Fahrtrichtung Mahlastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug an der ... Mehr lesen »