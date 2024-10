Ludwigshafen – Tanzstück Zéphyr der Compagnie Käfig am 26.10.2024 auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Tanzstück Zéphyr, benannt nach dem stürmischen Westwind, wurde ursprünglich für die Vendée Globe kreiert, die härteste Einhand-Regatta der Welt entlang des Südpolarmeers. Choreograph Mourad Merzouki stellt darin vielfältige Bezüge zum Meer und zum Segeln mit und gegen den Wind her. In der Aufführung der französischen Compagnie Käfig, die am Samstag, 26.10.2024 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen zu sehen ist, entsteht ein faszinierender Dialog zwischen dem Atem, dem Wind und den Tänzerinnen und Tänzern, die mit ih¬ren Körpern auf die Kraft der Natur reagieren. Die Aufführung wird getragen von der Musik Armand Amars, die das Motiv der Reise assoziiert. Benjamin Lebreton entwarf dafür ein ein¬faches Bühnen¬bild: man kann den Rumpf eines Bootes und seine Schiffsschrauben erkennen. Der Wind, der durch die Ventilatoren entsteht, wird in den Kostümen Émilie Carpentiers und in den Körpern der Tanzenden spürbar.

Merzouki lässt in seinen Kreationen ausdrucksstarke Bilder wirken, aus denen die Zuschauer eine eigene Geschichte kreieren. Obwohl also in Zéphyr keine Seeleute auf der Bühne auszu-machen sind, entsteht das Universum des Meeres vor dem inneren Auge des Betrachters. Bilder von Menschen scheinen auf, die in der Hoffnung auf ein besse¬res Leben ihre Heimat verlassen und oftmals in einer humanen Katastrophe landen. Mourad Merzouki hat zehn Tänzerinnen und Tänzer ausge¬wählt, die mit unterschiedlichem biographischem Hintergrund vom Hip-Hop kommen und der Aufführung eine umwerfende Lebendigkeit verleihen. Es entstehen packende, span¬nungsvolle Szenen voller hypnotischer tänzerischer Energie zwischen Schwerelosigkeit und stürmischem Mitgerissen werden.

Im Anschluss an die Vorstellung spielen Enik & The Paranormal String Quartet um ca. 20.45 Uhr im Gläsernen Foyer des Theaters quer durch alle Musikgenres. (Einheitspreis 20 €, ermäßigt 12 €; Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung.)

Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Laurent Philippe / Theater im Pfalzbau