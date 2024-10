Lambrecht – Versuchter Einbruch in Bäckerei

Lambrecht/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum vom 17.10.2024, 18:30 Uhr bis zum 18.10.2024, 16:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebelen einer Hintertür in eine Bäckereifiliale im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes in 67466 Lambrecht einzubrechen. Ferne wurde durch diese versucht eine Glasscheibe einzutreten.

Da beide Versuche misslangen, ließen die Täter offenbar von ihr Vorhaben ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße